Наступного тижня Польща надасть доповідь з вимогами репарацій за Другу світову війну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Польський уряд має надати наступного тижня доповідь про руйнування, завдані країні німецькою окупацією під час Другої світової війни, повідомила парламентська адміністрація у Варшаві в четвер. Про це УНН пише посилаючись на агенство dpa.
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Експертний звіт має бути поданий у Варшавському Королівському замку 1 вересня, у день німецького вторгнення 1939 року. Він також вважається початком війни, яка офіційно забрала щонайменше 55 мільйонів життів, а не офіційно до 80 мільйонів.
За оцінками, до 6 мільйонів людей загинули внаслідок війни у самій Польщі.
Правляча національна консервативна партія ПіС неодноразово вказувала, що звіт перебуває на розгляді. Він спрямований на підтримку вимог щодо репарацій з боку Німеччини.
Опитування, проведене минулого року, показало, що 64% опитаних виступають за те, щоб вимагати від Німеччини відшкодування збитків, завданих Польщі.
Уряд Німеччини виступає проти всіх вимог про подальші репарації, наполягаючи на тому, що Угода "два плюс чотири" 1990 року, також відома як Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини, поклала край цьому питанню.
Цей договір, укладений колишньою Західною Німеччиною та колишньою Східною Німеччиною, а також Великою Британією, Францією, Радянським Союзом та Сполученими Штатами, проклав шлях до возз'єднання Німеччини та підтвердив кордони Німеччини.