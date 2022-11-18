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Наступного року дефіцит у держбюджеті може становити 3 млрд доларів щомісяця - Марченко

Наступного року дефіцит у держбюджеті може становити 3 млрд доларів щомісяця - Марченко

Київ • УНН

 • 328474 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для Bloomberg TV заявив, що наступного року прогнозується дефіцит у держбюджеті розміром у 3 мільярди доларів США щомісяця. Він зауважив, що Україні необхідно залучити стале фінансування і грантову допомогу, щоб забезпечити всі пріоритетні видатки, пише УНН з посиланням на сайт Мінфіну.

Цитата

"Наступного року для нас важливо залучити прогнозоване та стале пільгове фінансування і грантову допомогу для забезпечення всіх пріоритетних видатків держбюджету. Дефіцит прогнозується у розмірі 3 млрд доларів США щомісяця. Окрім того, ми маємо величезні фінансові потреби для швидкого відновлення критичної інфраструктури та підготовки країни до однієї з найскладніших зим у нашій історії", - сказав Марченко.

Деталі

Міністр зазначив, що Україні необхідно провести нову оцінку збитків та втрат від війни, оскільки попередні дані станом на 1 червня 2022 року, є неактуальними станом на кінець осені. За його словами, з кожним днем війни і черговою масованою ракетною атакою збитки значно зростають.

Він також зауважив, що Україна розраховує на лідерство США, Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду у підтримці фінансової системи країни.

"США та ЄС вже висунули пропозиції щодо надання Україні коштів для покриття більшої частини дефіциту у наступному році. Також зараз триває Місія МВФ з представниками України, на якій ми обговорюємо Моніторингову програму із залученням Ради директорів Фонду. Зазначена програма окреслить напрями монетарної та податково-бюдженої політик. Ми розраховуємо, що це сприятиме залученню фінансування від донорів та наблизить країну до запуску нової повноцінної програми співпраці з МВФ", - підсумував він.

Нагадаємо

27 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про збільшення видатків державного бюджету-2022 на 386,9 млрд грн.

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