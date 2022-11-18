В следующем году дефицит в госбюджете может составить 3 млрд долларов ежемесячно - Марченко

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"В следующем году для нас важно привлечь прогнозируемое и устойчивое льготное финансирование и грантовую помощь для обеспечения всех приоритетных расходов госбюджета. Дефицит прогнозируется в размере 3 млрд долларов США ежемесячно. Кроме того, мы имеем огромные финансовые потребности для быстрого восстановления критической инфраструктуры и подготовки страны в одну из самых сложных зим в нашей истории", - сказал Марченко.

Детали

Министр отметил, что Украине необходимо провести новую оценку убытков и потерь от войны, поскольку предварительные данные по состоянию на 1 июня 2022 года являются неактуальными по состоянию на конец осени. По его словам, с каждым днем ​​войны и очередной массированной ракетной атакой ущерб значительно возрастает.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на лидерство США, Европейского Союза и Международного валютного фонда по поддержке финансовой системы страны.

"США и ЕС уже выдвинули предложения по предоставлению Украине средств для покрытия большей части дефицита в следующем году. Также сейчас продолжается Миссия МВФ с представителями Украины, на которой мы обсуждаем Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров Фонда. Указанная программа очертит направления монетарного и налогово-бюдженой политики. Мы рассчитываем, что это будет способствовать привлечению финансирования от доноров и приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ", - подытожил он.

Напомним

27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 386,9 млрд грн.