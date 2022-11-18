В следующем году дефицит в госбюджете может составить 3 млрд долларов ежемесячно - Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью для Bloomberg TV заявил, что в следующем году прогнозируется дефицит в госбюджете размером в 3 миллиарда долларов США ежемесячно. Он заметил, что Украине необходимо привлечь устойчивое финансирование и грантовую помощь, чтобы обеспечить все приоритетные расходы, пишет УНН со ссылкой на сайт Минфина.
Цитата
"В следующем году для нас важно привлечь прогнозируемое и устойчивое льготное финансирование и грантовую помощь для обеспечения всех приоритетных расходов госбюджета. Дефицит прогнозируется в размере 3 млрд долларов США ежемесячно. Кроме того, мы имеем огромные финансовые потребности для быстрого восстановления критической инфраструктуры и подготовки страны в одну из самых сложных зим в нашей истории", - сказал Марченко.
Детали
Министр отметил, что Украине необходимо провести новую оценку убытков и потерь от войны, поскольку предварительные данные по состоянию на 1 июня 2022 года являются неактуальными по состоянию на конец осени. По его словам, с каждым днем войны и очередной массированной ракетной атакой ущерб значительно возрастает.
Он также отметил, что Украина рассчитывает на лидерство США, Европейского Союза и Международного валютного фонда по поддержке финансовой системы страны.
"США и ЕС уже выдвинули предложения по предоставлению Украине средств для покрытия большей части дефицита в следующем году. Также сейчас продолжается Миссия МВФ с представителями Украины, на которой мы обсуждаем Мониторинговую программу с привлечением Совета директоров Фонда. Указанная программа очертит направления монетарного и налогово-бюдженой политики. Мы рассчитываем, что это будет способствовать привлечению финансирования от доноров и приблизит страну к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ", - подытожил он.
Напомним
27 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 386,9 млрд грн.