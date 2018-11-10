Наступний суперник "Шахтаря" в ЛЧ здобув перемогу в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. “Хоффенхайм” на домашній арені завдав поразки “Аугсбургу” 2:1 у протистоянні 11 туру Бундесліги, передає кореспондент УНН.
На 54 хвилині “Хоффенхайм” відбився від гострої атаки та відповів опонентам покаранням у вигляді голу. Господарі упіймали візаві на контратаці в якій відзначився Крамаріч. Недовго “Хоффенхайм” радувався лідерській позиції, адже на 69 хвилині Фіннбогасон перекинув м’яч через воротаря.
Тільки на 84 хвилині англієць Райсс Нельсон опинився першим на добиванні та приніс “Хоффенхайму” три очки. Клуб має 19 очок і вийшов на 5-й рядок ліги.
Додамо також, матч з “Хоффенхаймом” “Шахтар” проведе в рамках 5-го туру ЛЧ 27-го листопада.