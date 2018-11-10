Следующий соперник "Шахтера" в ЛЧ одержал победу в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. “Хоффенхайм” на домашней арене нанес поражение “Аугсбурга” 2:1 в противостоянии 11 тура Бундеслиги, передает корреспондент УНН.
На 54 минуте “Хоффенхайм” отбился от острой атаки и ответил оппонентам наказанием в виде гола. Хозяева поймали визави на контратаке в которой отличился Крамарич. Недолго “Хоффенхайм” радовался лидерской позиции, ведь на 69 минуте Финнбогасон перебросил мяч через вратаря.
Только на 84 минуте англичанин Райсс Нельсон оказался первым на добивании и принес “Хоффенхайма” три очка. Клуб имеет 19 очков и вышел на 5-ю строчку лиги.
Добавим также, матч с “Хоффенхаймом” “Шахтер” проведет в рамках 5-го тура ЛЧ 27 ноября.