Наступне засідання контактної групи у Мінську відбудеться 7 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наступне засідання тристоронньої контактної групи щодо України відбудеться 7 грудня, однак підгрупа з безпеки збереться у Мінську днем раніше. Про це повідомив сьогодні журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Наступне засідання відбудеться через два тижні - 7 грудня, але нарада робочої групи з безпеки пройде днем раніше, 6 грудня", - повідомив Мартін Сайдік.
Як повідомляв УНН, на наступній зустрічі у Мінську обговорять звільнення заручників.