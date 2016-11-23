Наступне засідання контактної групи у Мінську відбудеться 7 грудня

"Наступне засідання відбудеться через два тижні - 7 грудня, але нарада робочої групи з безпеки пройде днем ​​раніше, 6 грудня", - повідомив Мартін Сайдік.

Як повідомляв УНН, на наступній зустрічі у Мінську обговорять звільнення заручників.