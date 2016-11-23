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Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 7 декабря

Киев • УНН

 • 7449 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится 7 декабря, однако подгруппа по безопасности соберется в Минске днем ранее. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 7 декабря

"Следующее заседание состоится через две недели - 7 декабря, но совещание рабочей группы по безопасности пройдет днем ​​ранее, 6 декабря", - сообщил Мартин Сайдик.

Как сообщал УНН, на следующей встрече в Минске обсудят освобождение заложников.

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