Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 7 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится 7 декабря, однако подгруппа по безопасности соберется в Минске днем ранее. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
"Следующее заседание состоится через две недели - 7 декабря, но совещание рабочей группы по безопасности пройдет днем ранее, 6 декабря", - сообщил Мартин Сайдик.
Как сообщал УНН, на следующей встрече в Минске обсудят освобождение заложников.