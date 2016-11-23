Следующее заседание контактной группы в Минске состоится 7 декабря

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится 7 декабря, однако подгруппа по безопасности соберется в Минске днем ранее. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.