Наставник "Наполі" підкреслив гарну гру "Динамо" у виїзних поєдинках

"Динамо" - сильна команда, яка довела це в матчах групового етапу. Їй не завжди щастило, але вона добре грала, особливо на виїзді. У Лісабоні кияни програли з рахунком 0:1, але не реалізували пенальті, зі Стамбула зуміли вивезти нічию. Ми не повинні недооцінювати суперника", - розпочав керманич неаполітанців.

Також М.Саррі підкреслив, що "біло-сині" не є командою виключно Андрія Ярмоленка.

"Динамо" - це не тільки Андрій Ярмоленко. У складі цієї команди чимало відмінних гравців, особливо в півзахисті. Так що Ярмоленко - лише вишенька на торті. У киян також є перспективна молодь у вигляді Циганкова і Бесєдіна. Я сам ніколи не звертаю уваги на вік футболістів, тільки на якість їхньої гри. Так ось у "Динамо" відмінні гравці - незалежно від того, скільки їм років", - наголосив наставник.

Окрім того, тренер відзначив, що їх колектив "показує хороший футбол, але не завжди досягає результату через безглузді помилки".

Нагадаємо, що зустріч 5-го туру ЛЧ "Наполі" – "Динамо" пройде завтра о 21:45 на стадіоні "Сан-Паоло".