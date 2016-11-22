Наставник "Наполи" подчеркнул хорошую игру "Динамо" в выездных поединках

"Динамо" - сильная команда, которая доказала это в матчах группового этапа. Ей не везло, но она хорошо играла, особенно на выезде. В Лиссабоне киевляне проиграли со счетом 0:1, но не реализовали пенальти, из Стамбула сумели увезти ничью. Мы не должны недооценивать соперника", - начал наставник неаполитанцев.

Также М.Сарри подчеркнул, что "бело-синие" не являются командой исключительно Андрея Ярмоленко.

"Динамо" - это не только Андрей Ярмоленко. В составе этой команды немало отличных игроков, особенно в полузащите. Так что Ярмоленко - только вишенка на торте. У киевлян также перспективная молодежь в виде Цыганкова и Беседина. Я сам никогда не обращаю внимания на возраст футболистов, только на качество их игры. Так вот в "Динамо" отличные игроки - независимо от того, сколько им лет", - отметил наставник.

Кроме того, тренер отметил, что их коллектив "показывает хороший футбол, но не всегда достигает результата из-за нелепых ошибок".

Напомним, что встреча 5-го тура ЛЧ "Наполи" - "Динамо" пройдет завтра в 21:45 на стадионе "Сан-Паоло".