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Наставник Казахстану про збірну України: кожен футболіст таїть у собі небезпеку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Наставник збірної Казахстану Талгат Байсуфінов, який після чотирирічної перерви повернувся на тренерський місток у національну команду, прокоментував майбутнє протистояння відбору на ЧС-2022 із командою України, передає УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

52-річний наставник упевнений, що в поточному відбірному циклі "Яструбам" буде до снаги дати бій будь-кому із суперників. Зокрема — збірній України, щоб змінити невтішну для казахстанців статистику в історії протистоянь цих команд.

Цитата

"Так, ми знаємо про невтішну статистику в іграх проти України. Десь наша збірна могла зачепитися за очки, десь усе вирішувала майстерність суперника. Що стосується майбутньої зустрічі, то команда зробить усе можливе, щоб виправити цю статистику. При цьому всіх секретів розкривати не буду.

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Кожен гравець збірної України таїть у собі небезпеку. Багато футболістів виступають за кордоном. Виділяти когось окремо не хотілося б. В Україні дуже рівна команда із хорошим підбором виконавців", - підкреслив коуч.

Доповнення

Матч між збірними пройде 31 березня о 20:45 на НСК "Олімпійський" у Києві.

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