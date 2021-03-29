Наставник Казахстана о сборной Украины: каждый футболист таит в себе опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Наставник сборной Казахстана Талгат Байсуфинов, который после четырехлетнего перерыва вернулся на тренерский мостик в национальную команду, прокомментировал предстоящее противостояние отбора на ЧМ-2022 с командой Украины, передает УНН со ссылкой на УАФ.
Детали
52-летний наставник уверен, что в текущем отборочном цикле "Ястребам" будет по силам дать бой любому из соперников. В частности - сборной Украины, чтобы изменить неутешительную для казахстанцев статистику в истории противостояний этих команд.
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"Да, мы знаем о неутешительной статистике в играх против Украины. Где наша сборная могла зацепиться за очки, где все решало мастерство соперника. Что касается предстоящей встречи, то команда сделает все возможное, чтобы исправить эту статистику. При этом всех секретов раскрывать не буду.
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Каждый игрок сборной Украины таит в себе опасность. Многие футболисты выступают за рубежом. Выделять кого-то отдельно не хотелось бы. В Украине очень ровная команда с хорошим подбором исполнителей", - подчеркнул коуч.
Дополнение
Матч между сборными пройдет 31 марта в 20:45 на НСК "Олимпийский" в Киеве.