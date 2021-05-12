Наставник ФК "Маріуполь" продовжив контракт із клубом

Деталі

Угода підписана до кінця наступного сезону.

Разом з Остапом Маркевичем свою роботу в "Маріуполі" продовжить і весь тренерський штаб: Олександр Іванов, Сергій Атласюк, Ігор Шуховцев, Сергій Янковий та Ілля Кононов.

Примітно, що Остап Маркевич очолив команду влітку минулого року. Цього сезону азовці фінішували в УПЛ на 11 місці.

Доповнення

Раніше 43-річний Маркевич тренував команди "Агробізнес" (Волочиськ) та "Чорноморець" (Одеса).