Наставник ФК "Мариуполь" продлил контракт с клубом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Главный тренер ФК "Мариуполь" Остап Маркевич продлил соглашение с командой из Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт приазовского клуба.
Детали
Соглашение подписано до конца следующего сезона.
Вместе с Остапом Маркевичем свою работу в "Мариуполе" продолжит и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковый и Илья Кононов.
Примечательно, что Остап Маркевич возглавил команду летом прошлого года. В этом сезоне азовцы финишировали в УПЛ на 11 месте.
Дополнение
Ранее 43-летний Маркевич тренировал команды "Агробизнес" (Волочиск) и "Черноморец" (Одесса).