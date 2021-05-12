Наставник ФК "Мариуполь" продлил контракт с клубом

Детали

Соглашение подписано до конца следующего сезона.

Вместе с Остапом Маркевичем свою работу в "Мариуполе" продолжит и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковый и Илья Кононов.

Примечательно, что Остап Маркевич возглавил команду летом прошлого года. В этом сезоне азовцы финишировали в УПЛ на 11 месте.

Дополнение

Ранее 43-летний Маркевич тренировал команды "Агробизнес" (Волочиск) и "Черноморец" (Одесса).