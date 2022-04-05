Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський заявив, що настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав. Про це інформує УНН.
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Володимир Зеленський нагадав про фейк росії, коли вони звинувачували Україні коли окупанти збили малайзійський "Боїнг" над Донбасом. Навіть придумували різні конспірологічні нібито пояснення. Дійшли й до того, що навіть стверджували, ніби трупи "підкинули" на борт літака перед тим, як він упав.
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"Зараз вони роблять приблизно те саме. Так само брешуть. Намагаються спотворювати факти. Але, як і тоді, у них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ.
Настане час, коли й кожен росіянин дізнається всю правду про те, хто з їхніх співгромадян убивав. Хто наказував. Хто заплющував очі на вбивства. Ми все це встановимо. І зробимо глобально відомим.
Зараз 2022 рік. І в нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягав до відповідальності нацистів після Другої світової війни", заявив Гарант.
Нагадаємо
Зеленський обговорив з Дудою розслідування воєнних злочинів російських військ.