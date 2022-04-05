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Настанет время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал - Зеленский

Киев • УНН

 • 117666 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступит время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Об этом информирует УНН.

Настанет время, когда и каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал - Зеленский

Детали

Владимир Зеленский напомнил фейк о россии, когда они обвиняли Украине когда оккупанты сбили малайзийский "Боинг" над Донбассом. Даже придумывали разные конспирологические якобы объяснения. Дошли и до того, что даже утверждали, будто трупы "подбросили" на борт самолета перед тем, как он упал.

Цитата

"Сейчас они делают примерно то же самое. Так же врут. Пытаются искажать факты. Но, как и тогда, у них ничего не получится. Они не смогут обмануть весь мир.

Наступит время, когда и каждый русский узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал. Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства. Мы все это установим. И сделаем глобально известным.

Сейчас 2022 год. И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны", заявил Гарант.

Напомним

Зеленский обсудил с Дудой расследования военных преступлений российских войск.

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