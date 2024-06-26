Наслідки рф-обстрілів прикордоння Чернігівщини: пошкоджено житлові будинки, але люди не постраждали
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу прикордонного району Чернігівської області пошкоджено житлові будинки мирних мешканців, але люди не постраждали.
Під російським ударом опинилися житлові будинки мирних громадян на прикордонні Чернігівщини. На місце події працює прибула слідчо-оперативна група, передає УНН із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
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Правоохоронці зафіксували наслідки влучань після атаки з боку зс рф по території прикордоння Чернігівщини.
російська армія вкотре атакувала мирне населення Городнянської громади Чернігівського району. Під ударом опинилися житлові будинки мирних громадян. На щастя, люди не постраждали. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділення №3 (м. Городня) Чернігівського райвідділу поліції
Встановлено, що внаслідок обстрілу з системи залпового вогню "Град" було пошкоджено житлові будинки.
Армія рф атакувала Чернігівщину з мінометів, РСЗВ, артилерії, АГС та дронами: 94 вибухи26.06.24, 09:55 • 21323 перегляди