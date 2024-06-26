Армія рф атакувала Чернігівщину з мінометів, РСЗВ, артилерії, АГС та дронами: 94 вибухи
Київ • УНН
Російські війська атакували 4 громади в Чернігівській області з мінометів, РСЗВ, артилерії, АГС і безпілотних літальних апаратів, що призвело до 94 вибухів і пошкодження приватних будинків.
Російські війська минулої доби атакували чотири громади у Чернігівській області з мінометів, РСЗВ, артилерії, АГС та дронами, зафіксовано 94 вибухи, у Грем'ячі та Поліссі пошкоджено приватні будинки, повідомили у середу в оперативному командуванні "Північ", пише УНН.
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За даними оперативного командування, у Чернігівській області зафіксовано:
- Семенівська громада: Медведівка – 9 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; Карповичі – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛА; 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; Блешня – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; Леонівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
- Сновська громада: Хрінівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛА.
- Городнянська громада: Полісся – 30 вибухів, ймовірно РСЗВ. Пошкоджено приватні будинки; Мощенка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛА. Новгород-
- Сіверська громада: Кам’янська Слобода – 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; Михальчина Слобода – 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; Грем’яч – 2 вибухи, ймовірно скид НВП з БПЛА; 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 13 вибухів, ймовірно АГС. Пошкоджено приватний будинок.
Загалом, як зазначається, російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей і протягом доби нараховано 49 обстрілів (243 вибухи) із різних видів озброєння.
росіяни вдарили з "Граду" по Чернігівському району, є пошкодження26.06.24, 09:11 • 25106 переглядiв