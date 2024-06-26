Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и дронами: 94 взрыва

Российские войска за прошедшие сутки атаковали четыре громады в Черниговской области из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и дронами, зафиксировано 94 взрыва, в Гремяче и Полесье повреждены частные дома, сообщили в среду в оперативном командовании "Север", пишет УНН.

Детали

По данным оперативного командования, в Черниговской области зафиксировано:

Семеновская громада: Медведевка – 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Карповичи – 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Блесна – 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Леоновка – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.

Сновская громада: Хреновка – 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА.

Городнянская громада: Полесье - 30 взрывов, вероятно РСЗО. Повреждены частные дома; Мощенка - 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА.

Новгород-Северская громада: Каменская Слобода – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; Михальчина Слобода – 18 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; Гремяч – 2 взрыва, вероятно сброс НПП с БПЛА; 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон; 13 взрывов, вероятно АГС. Поврежден частный дом.

В целом, как отмечается, российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей и в течение суток начислено 49 обстрелов (243 взрыва) из различных видов вооружения.

россияне ударили из "Града" по Черниговскому району, есть повреждения