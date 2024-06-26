Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и дронами: 94 взрыва
Киев • УНН
Российские войска атаковали 4 громады в Черниговской области из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и беспилотных летательных аппаратов, что привело к 94 взрывам и повреждению частных домов.
Российские войска за прошедшие сутки атаковали четыре громады в Черниговской области из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и дронами, зафиксировано 94 взрыва, в Гремяче и Полесье повреждены частные дома, сообщили в среду в оперативном командовании "Север", пишет УНН.
Детали
По данным оперативного командования, в Черниговской области зафиксировано:
- Семеновская громада: Медведевка – 9 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Карповичи – 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА; 7 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Блесна – 6 взрывов, вероятно миномет 120 мм; Леоновка – 2 взрыва, вероятно миномет 120 мм.
- Сновская громада: Хреновка – 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА.
- Городнянская громада: Полесье - 30 взрывов, вероятно РСЗО. Повреждены частные дома; Мощенка - 1 взрыв, вероятно сброс НПП с БПЛА.
- Новгород-Северская громада: Каменская Слобода – 2 обстрела: 2 взрыва, вероятно ФПВ-дрон; Михальчина Слобода – 18 взрывов, вероятно ствольная артиллерия 122 мм; Гремяч – 2 взрыва, вероятно сброс НПП с БПЛА; 1 взрыв, вероятно миномет 120 мм; 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон; 13 взрывов, вероятно АГС. Поврежден частный дом.
В целом, как отмечается, российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей и в течение суток начислено 49 обстрелов (243 взрыва) из различных видов вооружения.
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