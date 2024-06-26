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Выездное заседание антикоррупционного комитета Рады в НАБУ может состояться на следующей неделе - нардеп
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На Черниговщине начали ремонтировать дорогу, по которой "скорая" едва довезла женщину с инсультом до больницы (видео)
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Дисбаланс экспорта и импорта в Украине впервые достиг 30 млрд долларов. Что будет с курсом
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Квалификация украинских экспертов признана международными партнерами - Александр Рувин
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Рада теряет парламентский контроль за правоохранителями - эксперт
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Тищенко будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года
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Война поставщиков продуктов питания для ВСУ: новые правила игры нравятся не всем
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"Игнорировать нельзя отчитываться": директор НАБУ уклоняется от исполнения обязанностей
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