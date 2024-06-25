Армия рф атаковала Черниговскую область дроном, из минометов и артиллерии: 23 взрыва

В Черниговской области российские войска за прошедшие сутки атаковали две громады дроном, из минометов и артиллерии, зафиксировано 23 взрыва, сообщили в ОК "Север" во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным оперативного командования, в Черниговской области зафиксировано:

Семеновская громада: Карповичи - 2 обстрела: 3 взрыва, вероятно, сброс ВОГ с БПЛА; Леоновка - 2 взрыва, вероятно, миномет 120 мм.

Новгород-Северская громада: Гремяч - 18 взрывов, вероятно, ствольная артиллерия 152 мм.

Отмечается, что российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего в течение суток насчитано 36 обстрелов (154 взрыва) из различных видов вооружения.

Более 100 взрывов: в течение дня 11 громад Сумщины были под огнем врага