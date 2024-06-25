Армія рф атакувала Чернігівщину дроном, з мінометів та артилерії: 23 вибухи
Київ • УНН
У Чернігівській області російські війська атакували дві громади за допомогою безпілотника, мінометів та артилерії, зафіксовано 23 вибухи за минулу добу.
У Чернігівській області російські війська минулої доби атаували дві громади дроном, з мінометів та артилерії, зафіксовано 23 вибухи, повідомили в ОК "Північ" у вівторок, пише УНН.
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За даними оперативного командування, у Чернігівській області зафіксовано:
- Семенівська громада: Карповичі – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно, скид ВОГ з БПЛА; Леонівка – 2 вибухи, ймовірно, міномет 120 мм.
- Новгород-Сіверська громада: Грем'яч – 18 вибухів, ймовірно, ствольна артилерія 152 мм.
Зазначається, що російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 36 обстрілів (154 вибухи) із різних видів озброєння.
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