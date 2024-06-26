росіяни вдарили з "Граду" по Чернігівському району, є пошкодження
Київ • УНН
Російські війська сьогодні обстріляли Чернігівський район з РСЗВ "Град", пошкоджено житлові будинки, повідомлень про постраждалих немає.
Російські війська сьогодні обстріляли Чернігівський район з РСЗВ "Град", пошкоджено житлові будинки, повідомлень про постраждалих немає, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.
Сьогодні росіяни з "Граду" обстріляли Чернігівський район. Пошкоджено житлові будинки. Люди, на щастя, не постраждали
Армія рф атакувала Чернігівщину дроном, з мінометів та артилерії: 23 вибухи25.06.24, 09:33 • 25233 перегляди