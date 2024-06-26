Киев • УНН
В результате российского обстрела приграничного района Черниговской области повреждены жилые дома мирных жителей, но люди не пострадали.
Под российским ударом оказались жилые дома мирных граждан на приграничные Черниговщины. На место происшествия работает прибывшая следственно-оперативная группа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Детали
Правоохранители зафиксировали последствия попаданий после атаки со стороны ВС рф по территории приграничья Черниговщины.
российская армия в очередной раз атаковала мирное население Городнянской общины Черниговского района. Под ударом оказались жилые дома мирных граждан. к счастью, люди не пострадали. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа отделения №3 (г. Городня) Черниговского райотдела полиции
Установлено, что в результате обстрела из системы залпового огня "Град" были повреждены жилые дома.
Армия рф атаковала Черниговскую область из минометов, РСЗО, артиллерии, АГС и дронами: 94 взрыва26 июня 2024, 06:55 • 11688 просмотров