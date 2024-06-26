Под российским ударом оказались жилые дома мирных граждан на приграничные Черниговщины. На место происшествия работает прибывшая следственно-оперативная группа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Детали

Правоохранители зафиксировали последствия попаданий после атаки со стороны ВС рф по территории приграничья Черниговщины.

российская армия в очередной раз атаковала мирное население Городнянской общины Черниговского района. Под ударом оказались жилые дома мирных граждан. к счастью, люди не пострадали. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа отделения №3 (г. Городня) Черниговского райотдела полиции - говорится в сообщении полиции.

Установлено, что в результате обстрела из системы залпового огня "Град" были повреждены жилые дома.

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