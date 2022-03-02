Наслідки ворожих обстрілів на Київщині: в Ірпіні працюють рятувальники, після вибуху у Білій Церкві гасять пожежу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Рятувальники на Київщині проводять роботи в Ірпені, де будинки пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, у Білій Церкві гасять пожежу після нічного повітряного удару, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані обласної влади, ДСНС та Нацполіції.
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"Сьомий день повномасштабної війни в Україні. Вночі бомбили місто Біла Церква та смт Бородянка. Зранку йдуть обстріли міст Ірпінь та Гостомель. Зруйнована велика кількість будівель. Пошкоджена інфраструктура. Наші військові та тероборона дають відсіч. Складна ситуація в напрямках смт Бородянка, Житомирської траси та селища Димер. Окупанти не дають ані “зелений коридор”, ані можливість проїхати волонтерам для допомоги цивільному населенню. Ми в свою чергу робимо усе можливе, аби якнайшвидше допомогти мирному населенню", - зазначив голова Київської ОДА Олексій Кулеба вранці 2 березня у Telegram.
Деталі
За даними Нацполіції, 1 березня близько 22-ї години в Білій Церкві відбувся повітряний удар, епіцентр якого потрапив у приміщення з виробництва металу. Працівники ДСНС локалізували пожежу. Слідчі Білої Церкви зранку додатково оглянули місце події. Потерпілих в результаті вибуху немає.
Також тривають рятувальні роботи у місті Ірпінь, вулиця Гостомельське шосе. Тут будинки постраждали внаслідок ворожих обстрілів.
Доповнення
Як повідомляє мер столиці Віталій Кличко, Росія стягує сили все ближче до Києва.