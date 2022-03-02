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Последствия вражеских обстрелов в Киевской области: в Ирпене работают спасатели, после взрыва в Белой Церкви тушат пожар

Киев • УНН

 • 388420 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. В Киевской области спасатели проводят работы в Ирпене, где дома повреждены в результате вражеских обстрелов, в Белой Церкви тушат пожар после ночного воздушного удара, эпицентр которого попал в помещение по производству металла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные областной власти, ГСЧС и Нацполиции.

Цитата

"Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка. Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество зданий. Повреждена инфраструктура. Наши военные и тероборона дают отпор. Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер. Оккупанты не дают ни “зеленый коридор”, ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению", - отметил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба утром 2 марта в Telegram.

Детали

По данным Нацполиции, 1 марта около 22 часов в Белой Церкви состоялся воздушный удар, эпицентр которого попал в помещение по производству металла. Работники ГСЧС локализовали пожар. Следователи Белой Церкви утром дополнительно осмотрели место происшествия. Пострадавших в результате взрыва нет.

Также продолжаются спасательные работы в городе Ирпень, улица Гостомельское шоссе. Здесь дома пострадали в результате вражеских обстрелов.

Дополнение

Как сообщает мэр столицы Виталий Кличко, Россия стягивает силы все ближе к Киеву.

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