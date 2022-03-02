Последствия вражеских обстрелов в Киевской области: в Ирпене работают спасатели, после взрыва в Белой Церкви тушат пожар

Цитата

"Седьмой день полномасштабной войны в Украине. Ночью бомбили город Белая Церковь и пгт Бородянка. Утром идут обстрелы городов Ирпень и Гостомель. Разрушено большое количество зданий. Повреждена инфраструктура. Наши военные и тероборона дают отпор. Сложная ситуация в направлениях пгт Бородянка, Житомирской трассы и поселка Дымер. Оккупанты не дают ни “зеленый коридор”, ни возможность проехать волонтерам для помощи гражданскому населению. Мы в свою очередь делаем все возможное, чтобы как можно быстрее помочь мирному населению", - отметил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба утром 2 марта в Telegram.

Детали

По данным Нацполиции, 1 марта около 22 часов в Белой Церкви состоялся воздушный удар, эпицентр которого попал в помещение по производству металла. Работники ГСЧС локализовали пожар. Следователи Белой Церкви утром дополнительно осмотрели место происшествия. Пострадавших в результате взрыва нет.

Также продолжаются спасательные работы в городе Ирпень, улица Гостомельское шоссе. Здесь дома пострадали в результате вражеских обстрелов.

Дополнение

Как сообщает мэр столицы Виталий Кличко, Россия стягивает силы все ближе к Киеву.