Населення України з початку року зменшилося на 125,4 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Упродовж січня—вересня 2016 року чисельність населення України зменшилася на 125,4 тис. осіб. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
“Упродовж січня—вересня 2016 року чисельність населення зменшилася на 125,4 тис. осіб”, — сказано в повідомленні.
При цьому, станом на 1 жовтня 2016 року чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, становила 42 млн 635,1 тис. осіб.
Дані також свідчать, що суттєвим залишається перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених — на 100 померлих приходиться 69 живонароджених.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя, без частини зони проведення антитерористичної операції, інформація сформована на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання.
Нагадаємо, наявне населення України станом на перше вересня 2016 року в порівнянні з першим вереснем 2015 року, тобто за рік, скоротилось на 163,3 тис.осіб.