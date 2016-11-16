Население Украины с начала года уменьшилось на 125,4 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В течение января-сентября 2016 г. численность населения Украины уменьшилась на 125,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.
"В течение января-сентября 2016 г. численность населения уменьшилась на 125,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.
При этом, по состоянию на 1 октября 2016 г. численность населения в Украине, по оценке, составила 42 млн 635,1 тыс. человек.
Данные также показывают, что существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 69 живорожденных.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, без части зоны проведения антитеррористической операции, информация сформирована на основе имеющихся административных данных по изменению регистрации места жительства.
Напомним, наличное население Украины по состоянию на 1 сентября 2016 г. по сравнению с первым сентября 2015 года, то есть за год, сократилось на 163,3 тыс. чел.