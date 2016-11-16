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15 марта, 19:03 • 110078 просмотра

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Население Украины с начала года уменьшилось на 125,4 тыс. человек

Население Украины с начала года уменьшилось на 125,4 тыс. человек

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В течение января-сентября 2016 г. численность населения Украины уменьшилась на 125,4 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные госстатистики, передает УНН.

"В течение января-сентября 2016 г. численность населения уменьшилась на 125,4 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом, по состоянию на 1 октября 2016 г. численность населения в Украине, по оценке, составила 42 млн 635,1 тыс. человек.

Данные также показывают, что существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных - на 100 умерших приходится 69 живорожденных.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, без части зоны проведения антитеррористической операции, информация сформирована на основе имеющихся административных данных по изменению регистрации места жительства.

Напомним, наличное население Украины по состоянию на 1 сентября 2016 г. по сравнению с первым сентября 2015 года, то есть за год, сократилось на 163,3 тыс. чел.

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