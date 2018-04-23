NASA побудує космічну станцію на орбіті Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. NASA почне будівництво жилої навколомісячної станції (Lunar Orbital Platform) у 2019 році, а в 2025 році станцію планують відправити на орбіту Місяця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Станція знадобиться космонавтам, які будуть літати на Марс. В агентстві NASA повідомляють, що місячна гравітація здатна полегшити запуск космічних апаратів на Марс.
Спочатку кошти вкладатимуться в енергозабезпечення Gateway і рухові елементи. Наступним етапом стануть "житлові умови".
На станції зможуть перебувати чотири астронавта протягом місяця.
За допомогою Gateway NASA також планує здійснити висадку космонавтів на Місяць і досліджувати воду поблизу поверхні цієї планети на придатність до виробництва ракетного палива для далеких космічних місій.
Як повідомляв УНН, в NASA представили відео, на якому зображена прогулянка поверхнею Місяця. Відтепер кожен бажаючий зможе оцінити супутник Землі з чудовою чіткістю, завдяки якій можна знаходити різні космічні об'єкти.