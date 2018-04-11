В NASA создали виртуальную прогулку Луной

Музыку к ролику написали композиторы Фредерик Вьедман, Бенджамин Краузе и Скотт Гудман. В ролике ученые рассказывают об интересных местах на Луне, а также объясняют, почему именно эти точки привлекают их внимание.

Как сообщал УНН, NASA приглашает людей со всего мира бесплатно подать их имена для размещения на микрочипе на борту исторической миссии Parker Solar Prob e, которая начнется уже летом 2018 года.