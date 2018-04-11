У NASA створили віртуальну прогулянку Місяцем
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У NASA презентували відео, на якому зображена прогулянка поверхнею Місяця. Відтепер кожен охочий зможе оцінити супутник Землі із чудовою чіткістю, завдяки якій можна знаходити різні космічні об'єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.
Музику до ролика написали композитори Фредерік Вьедман, Бенджамін Краузе і Скотт Гудман. У ролику вчені розповідають про найцікавіші місця на Місяці, а також пояснюють, чому саме ці точки привертають їх увагу.
Як повідомляв УНН, NASA запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їх імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe, яка розпочнеться вже влітку 2018 року.