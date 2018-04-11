У NASA створили віртуальну прогулянку Місяцем

Музику до ролика написали композитори Фредерік Вьедман, Бенджамін Краузе і Скотт Гудман. У ролику вчені розповідають про найцікавіші місця на Місяці, а також пояснюють, чому саме ці точки привертають їх увагу.

Як повідомляв УНН, NASA запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їх імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe, яка розпочнеться вже влітку 2018 року.