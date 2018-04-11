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У NASA створили віртуальну прогулянку Місяцем

У NASA створили віртуальну прогулянку Місяцем

Київ • УНН

 • 13151 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У NASA презентували відео, на якому зображена прогулянка поверхнею Місяця. Відтепер кожен охочий зможе оцінити супутник Землі із чудовою чіткістю, завдяки якій можна знаходити різні космічні об'єкти. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт організації.

Музику до ролика написали композитори Фредерік Вьедман, Бенджамін Краузе і Скотт Гудман. У ролику вчені розповідають про найцікавіші місця на Місяці, а також пояснюють, чому саме ці точки привертають їх увагу.

Як повідомляв УНН, NASA запрошує людей з усього світу безкоштовно подати їх імена для розміщення на мікрочипі на борту історичної місії Parker Solar Probe, яка розпочнеться вже влітку 2018 року. 

 

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