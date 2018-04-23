NASA построит окололунную станцию
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. NASA начнет строительство обитаемой окололунной станции (Lunar Orbital Platform) в 2019 году, а в 2025 году станцию планируют отправить на орбиту Луны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Станция понадобится космонавтам, которые будут летать на Марс. В агентстве NASA сообщают, что лунная гравитация способна облегчить запуск космических аппаратов на Марс.
Изначально средства будут вкладываться в энергообеспечение Gateway и двигательные элементы. Следующим этапом станут "жилищные условия".
На станции смогут находиться четыре астронавта в течение месяца.
При помощи Gateway NASA также планирует осуществить высадку космонавтов на Луну и исследовать воду вблизи поверхности этой планеты на пригодность к производству ракетного топлива для дальних космических миссий.
Как сообщал УНН, в NASA представили видео, на котором изображена прогулка поверхностью Луны. Отныне каждый желающий сможет оценить спутник Земли с превосходной четкостью, благодаря которой можно находить различные космические объекты.