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NASA анонсувало космічні місії для вивчення Венери

NASA анонсувало космічні місії для вивчення Венери

Київ • УНН

 • 15748 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявило про підготовку двох місій для вивчення Венери. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу космічного агентства.

Деталі

Місії назвали Discovery. Дослідники вже розробили їхні концепції, щоб космонавти могли вижити за екстремальних температурах і атмосферного тиску планети.

"Венера перетворилася на пекельний світ, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона, можливо, була першим придатним для життя світом у Сонячній системі — з океаном і кліматом, які подібні до земних умов", — заявили в NASA.

Нагадаємо

Зонд NASA став першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах атмосфери Сонця. 

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