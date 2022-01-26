NASA анонсувало космічні місії для вивчення Венери
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) заявило про підготовку двох місій для вивчення Венери. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу космічного агентства.
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Місії назвали Discovery. Дослідники вже розробили їхні концепції, щоб космонавти могли вижити за екстремальних температурах і атмосферного тиску планети.
"Венера перетворилася на пекельний світ, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона, можливо, була першим придатним для життя світом у Сонячній системі — з океаном і кліматом, які подібні до земних умов", — заявили в NASA.
Нагадаємо
Зонд NASA став першим космічним апаратом, який побував у верхніх шарах атмосфери Сонця.