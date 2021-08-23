Наряди поліції, літак та гелікоптери: у МВС розповіли, як забезпечують порядок на свята

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. В період проведення святкових заходів правоохоронці перейшли на посилений варіант забезпечення правопорядку. Наразі лише у Києві порядок забезпечують 10 тисяч правоохоронців, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Деталі

Наразі лише в Києві понад 10 тисяч правоохоронців забезпечують публічний порядок та безпеку. З них: 3,5 тисяч нацгвардійців, 5,8 тисяч — поліцейських, 1,4 тисячі працівників ДСНС.

Державна прикордонна служба посилила прикордонний контроль у пунктах пропуску та КПВВ в’їзду-виїзду, а також забезпечила готовність резервів до виконання раптово виникаючих завдань.

Всього на території України на чергуванні перебуває близько 8600 бійців та 2800 одиниць техніки ДСНС, у тому числі майже 700 рятувальників і 110 одиниць техніки на об’єктах проведення святкових заходів. Організовано чергування 9 повітряних суден, з них один літак і два гелікоптери в аеропорті “Київ”. У готовності перебуває 28 піротехнічних розрахунків.

Мережа ситуаційних центрів Національної поліції з 21 серпня переведена на посилений режим роботи. Територіальні підрозділи Національної поліції у святковий період забезпечують безпеку дорожнього руху, охорону публічного порядку на масових заходах та безпеку їх учасників.

Доповнення

У Києві 23 серпня відбувається саміт “Кримської платформи”. Беруть участь понад 40 учасників — представників різних країн та організацій.

24 серпня у Києві відбудеться військовий парад з нагоди 30-ї річниці Незалежності України за участю авіації.

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