Народні депутати хочуть перевірити діяльність Мінприроди

Така ініціатива пов’язана зі скаргами на дії комісії міністерства, яка вже встигла анулювати ліцензії не тільки недобросовісних підприємств, а й реальних утилізаторів небезпечних відходів, що діють у відповідності до вимог законодавства.

“Більшу частину роботи у нас в країні роблять волонтери, а чиновники, які повинні виконувати роботу, просто отримують за це кошти. Нам потрібно створити депутатську групу, яка разом з фахівцями і волонтерами перевірять дії міністерства та комісії. Тому що ті дії заангажовані і направлені на знищення реальних утилізаторів”, — наголосив С.Тригубенко, додавши, що всі матеріали розслідування депутатська група потім направить до НАБУ.

Крім того, нардеп зазначив, що ця пропозиція буде винесена на розгляд Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, і на його думку, депутати її підтримають.

“Я б хотів, щоб ми разом змогли побороти цю технічну корумповану систему”, — заявив С.Тригубенко.

Нагадаємо, у Києві проходить Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами. За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, міністр екології проігнорував цей форум, хоча його три рази особисто запрошували.