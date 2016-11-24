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Народні депутати хочуть перевірити діяльність Мінприроди

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Верховній Раді мають намір створити депутатську групу, яка разом з фахівцями та волонтерами перевірять законність рішень Міністерства екології та природних ресурсів під час перевірок утилізаторів небезпечних відходів. Про це під час Національного форуму щодо поводження з небезпечними відходами сказав народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради Сергій Тригубенко, передає кореспондент УНН.

Народні депутати хочуть перевірити діяльність Мінприроди

Така ініціатива пов’язана зі скаргами на дії комісії міністерства, яка вже встигла анулювати ліцензії не тільки недобросовісних підприємств, а й реальних утилізаторів небезпечних відходів, що діють у відповідності до вимог законодавства.

“Більшу частину роботи у нас в країні роблять волонтери, а чиновники, які повинні виконувати роботу, просто отримують за це кошти. Нам потрібно створити депутатську групу, яка разом з фахівцями і волонтерами перевірять дії міністерства та комісії. Тому що ті дії заангажовані і направлені на знищення реальних утилізаторів”, — наголосив С.Тригубенко, додавши, що всі матеріали розслідування депутатська група потім направить до НАБУ.

Крім того, нардеп зазначив, що ця пропозиція буде винесена на розгляд Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, і на його думку, депутати її підтримають.

“Я б хотів, щоб ми разом змогли побороти цю технічну корумповану систему”, — заявив С.Тригубенко.

Нагадаємо, у Києві проходить Національний форум щодо поводження з небезпечними відходами. За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, міністр екології проігнорував цей форум, хоча його три рази особисто запрошували.

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