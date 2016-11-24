Народные депутаты хотят проверить деятельность Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Верховной Раде намерены создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами проверит законность решений Министерства экологии и природных ресурсов во время проверок утилизаторов опасных отходов. Об этом во время Национального форума по обращению с опасными отходами сказал народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Сергей Тригубенко, передает корреспондент УНН.
Такая инициатива связана с жалобами на действия комиссии министерства, которая уже успела аннулировать лицензии не только недобросовестных предприятий, но и реальных утилизаторов опасных отходов, действующих в соответствии с требованиями законодательства.
"Большую часть работы у нас в стране делают волонтеры, а чиновники, которые должны выполнять работу, просто получают за это деньги. Нам нужно создать депутатскую группу, которая вместе со специалистами и волонтерами проверит действия министерства и комиссии. Потому что эти действия заангажированы и направлены на уничтожение реальных утилизаторов ", - подчеркнул С.Тригубенко, добавив, что все материалы расследования депутатская группа затем направит в НАБУ.
Кроме того, нардеп отметил, что это предложение будет вынесено на рассмотрение Подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами и по его мнению, депутаты его поддержат.
"Я бы хотел, чтобы мы вместе смогли побороть эту техническую коррумпированную систему", - заявил С.Тригубенко.
Напомним, в Киеве проходит Национальный форум по обращению с опасными отходами. По словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, министр экологии проигнорировал этот форум, хотя его три раза лично приглашали.