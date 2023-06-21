"Нарешті білий дим": у ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Посли країн-членів Європейського Союзу після тижнів переговорів погодили новий пакет санкцій проти росії, повідомив у середу редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк, пише УНН.
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"Нарешті білий дим! Посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій щодо росії", - написав Йозвяк у Twitter.
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Кілька тижнів у ЄС не могли домовитися щодо наступного пакету санкцій проти рф. Повідомлялося, що Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку "спонсорів війни".
Єврокомісія розіслала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти рф ще на початку травня.