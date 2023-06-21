"Наконец-то белый дым": в ЕС согласовали 11-й пакет санкций против рф - СМИ

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"Наконец-то белый дым! Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении россии", - написал Йозвяк в Twitter.

Дополнение

Несколько недель в ЕС не могли договориться по следующему пакету санкций против рф. Сообщалось, что Венгрия и Греция не согласны с тем, что Украина внесла некоторые их компании в перечень "спонсоров войны".

Еврокомиссия разослала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против рф еще в начале мая.