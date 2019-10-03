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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 11569 перегляди

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Нардепи ухвалили за основу зниження штрафів за тіньову зайнятість

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Народні депутати ухвалили за основу законопроект 1233 про зміни до Кодексу законів про працю щодо зниження розміру штрафів за неоформлення працівників на роботу. Відповідне рішення підтримали 288 нардепів, передає кореспондент УНН.

Нардепи ухвалили за основу зниження штрафів за тіньову зайнятість

Проект Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України) направлений на зменшення економічно необґрунтованих штрафних санкцій за порушення норм трудового законодавства України та зупинення процесу ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні у зв’язку з застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій.

При цьому нардепи ухвалили рішення про скорочення наполовину строків підготування законопроекту до ІІ читання.

Нагадаємо, ухвалення нового Трудового кодексу, який наразі готується до розгляду в парламенті, дозволить отримати додаткове зростання ВВП в наступному році й скоротити тиск на роботодавців. Про це повідомила народний депутат України, голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

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