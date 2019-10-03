Нардепы приняли за основу снижение штрафов за теневую занятость
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект 1233 об изменениях в Кодекс законов о труде по снижению размера штрафов за не оформление сотрудников на работу. Соответствующее решение поддержали 288 нардепов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины) направлен на уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановку процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций.
При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко II чтению.
Напомним, принятие нового Трудового кодекса, который сейчас готовится к рассмотрению в парламенте, позволит получить дополнительный рост ВВП в следующем году и сократить давление на работодателей. Об этом сообщила народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.