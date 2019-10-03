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Нардепы приняли за основу снижение штрафов за теневую занятость

Киев • УНН

 • 14029 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Народные депутаты приняли за основу законопроект 1233 об изменениях в Кодекс законов о труде по снижению размера штрафов за не оформление сотрудников на работу. Соответствующее решение поддержали 288 нардепов, передает корреспондент УНН.

Нардепы приняли за основу снижение штрафов за теневую занятость

Проект Закона о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины) направлен на уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановку процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций.

При этом нардепы приняли решение о сокращении наполовину сроков подготовки законопроекта ко II чтению.

Напомним, принятие нового Трудового кодекса, который сейчас готовится к рассмотрению в парламенте, позволит получить дополнительный рост ВВП в следующем году и сократить давление на работодателей. Об этом сообщила народный депутат Украины, глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

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