Нардепи не згодні із введенням антиросійських санкцій проти державних лотерей — ЗМІ

“Зараз для мене очевидно, що якісь конкуренти, які зводять рахунки зі своїми конкурентами, мають такий вплив на вищих посадових осіб держави, щоб боротися через цей механізм”, — сказав депутат М.Княжицький.

Включення операторів державних лотерей до санкційного списку відбулось кулуарно — без обговорення та пояснень.

“Є побоювання, що це питання (складання санаційного списку — ред.) не обговорювалося на РНБО, а лише механічним чином було внесено вже у рішення... Дійсно, „М.С.Л“ і „Патріот“ зараз ставлять конкретні питання і вимагають пояснити, в чому їх провина і що вони роблять не так. А в мене цієї відповіді немає, я так розумію, що вона є в РНБО і я теж хочу її бачити”, — зазначив депутат П.Кишкар.

У “М.С.Л” підозрюють, що хтось навмисне лобіює санкції, щоб усунути конкурента, адже ринок після санкцій став монопольним.

“Починаючи з перших санкцій, ми звернулися в суд для того, щоб все-таки отримати пояснення, на підставі чого нас було внесено у ці санкційні списки... Якщо з трьох операторів двоє не можуть працювати на ринку, то мені здається, що відповідь очевидна і її не обов’язково коментувати”, — наголосив директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

У ЗМІ зазначається, що єдиною лотереєю, яка не потрапила в санкційний список, є “Українська національна лотерея”, яка на разі і є монополістом на ринку.

Разом з тим, від такого втручання держави страждає державний бюджет, адже через блокування діяльності операторів лотерей його втрати досягли вже мільйонів гривень. Більше того, це позначається на співпраці України з міжнародними компаніями.

Як повідомляв УНН, держбюджет може щорічно отримувати від лотерей понад 300 млн грн у випадку стабілізації на ринку.

Нагадаємо, у ЗМІ назвали осіб, які ймовірно причетні до створення штучного монополіста на лотерейному ринку України.