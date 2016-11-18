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Нардепи не згодні із введенням антиросійських санкцій проти державних лотерей — ЗМІ

Нардепи не згодні із введенням антиросійських санкцій проти державних лотерей — ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Введення антиросійських санкцій проти двох із трьох існуючих на ринку операторів державних лотерей “М.С.Л” та “Патріот” є очевидним фактом того, що конкуренти таким чином намагаюся звести рахунки. Таку думку у програмі “Гра інтересів” висловив народний депутат Микола Княжицький, передає УНН.

“Зараз для мене очевидно, що якісь конкуренти, які зводять рахунки зі своїми конкурентами, мають такий вплив на вищих посадових осіб держави, щоб боротися через цей механізм”, — сказав депутат М.Княжицький.

Включення операторів державних лотерей до санкційного списку відбулось кулуарно — без обговорення та пояснень.

“Є побоювання, що це питання (складання санаційного списку — ред.) не обговорювалося на РНБО, а лише механічним чином було внесено вже у рішення... Дійсно, „М.С.Л“ і „Патріот“ зараз ставлять конкретні питання і вимагають пояснити, в чому їх провина і що вони роблять не так. А в мене цієї відповіді немає, я так розумію, що вона є в РНБО і я теж хочу її бачити”, — зазначив депутат П.Кишкар.

У “М.С.Л” підозрюють, що хтось навмисне лобіює санкції, щоб усунути конкурента, адже ринок після санкцій став монопольним.

“Починаючи з перших санкцій, ми звернулися в суд для того, щоб все-таки отримати пояснення, на підставі чого нас було внесено у ці санкційні списки... Якщо з трьох операторів двоє не можуть працювати на ринку, то мені здається, що відповідь очевидна і її не обов’язково коментувати”, — наголосив директор з маркетингу “М.С.Л.” Павло Вайсеро.

У ЗМІ зазначається, що єдиною лотереєю, яка не потрапила в санкційний список, є “Українська національна лотерея”, яка на разі і є монополістом на ринку.

Разом з тим, від такого втручання держави страждає державний бюджет, адже через блокування діяльності операторів лотерей його втрати досягли вже мільйонів гривень. Більше того, це позначається на співпраці України з міжнародними компаніями.

Як повідомляв УНН, держбюджет може щорічно отримувати від лотерей понад 300 млн грн у випадку стабілізації на ринку.

Нагадаємо, у ЗМІ назвали осіб, які ймовірно причетні до створення штучного монополіста на лотерейному ринку України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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