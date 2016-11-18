Нардепы не согласны с введением антироссийских санкций против государственных лотерей - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Введение антироссийских санкций против двух из трех существующих на рынке операторов государственных лотерей "М.С.Л" и "Патриот" является очевидным фактом того, что конкуренты таким образом пытаюсь свести счеты. Такое мнение в программе "Игра интересов" высказал народный депутат Николай Княжицкий, передает УНН.
"Сейчас для меня очевидно, что какие-то конкуренты, которые сводят счеты со своими конкурентами, имеют такое влияние на высших должностных лиц государства, чтобы бороться через этот механизм", - сказал депутат Н.Княжицкий.
Включение операторов государственных лотерей в санкционный список состоялось кулуарно - без обсуждений и объяснений.
"Есть опасения, что этот вопрос (составление санкционного списка - ред.) не обсуждался на СНБО, а лишь механическим образом был внесен уже в решение... Действительно, "М.С.Л." и "Патриот" сейчас ставят конкретные вопросы и требуют объяснить, в чем их вина и что они делают не так. А у меня этого ответа нет, я так понимаю, что он есть у СНБО и я тоже хочу его видеть", - отметил депутат П.Кишкар.
В "М.С.Л" подозревают, что кто-то умышленно лоббирует санкции, чтобы устранить конкурента, ведь рынок после санкций стал монопольным.
"Начиная с первых санкций, мы обратились в суд для того, чтобы все-таки получить объяснения, на основании чего нас внесли в эти санкционные списки... Если из трех операторов двое не могут работать на рынке, то мне кажется, что ответ очевиден и его не обязательно комментировать", - отметил директор по маркетингу "М.С.Л." Павел Вайсеро.
В СМИ отмечается, что единственной лотереей, которая не попала в санкционный список, является "Украинская национальная лотерея", которая на данный момент и является монополистом на рынке.
Вместе с тем, от такого вмешательства государства страдает государственный бюджет, ведь из-за блокирования деятельности операторов лотерей его потери достигли уже миллионов гривен. Более того, это сказывается на сотрудничестве Украины с международными компаниями.
Как сообщал УНН, госбюджет может ежегодно получать от лотерей более 300 млн грн в случае стабилизации на рынке.
Напомним, в СМИ назвали лиц, предположительно причастных к созданию искусственного монополиста на лотерейном рынке Украины.