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The Guardian

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Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу": колега привітав словами "зі звільненням, Євгенію"

Київ • УНН

 • 49006 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Народного депутата Євгенія Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Офіційн оголосять про це на наступному пленарному тижні у Верховній Раді. Про це повідомив в Telegram-каналі нардеп від " Слуги народу" Олександр Качура, передає УНН.

Нардепа Шевченка виключили з фракції "Слуга народу": колега привітав словами "зі звільненням, Євгенію"

Цитата:

"Євгенія Шевченка виключили зі Слуги народу. Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів", - повідомив Качура.

Деталі

Зі слів Качури, матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні.

"Зі звільненням, Євгенію", - написав Качура.

Те, що народний депутат України Євгеній Шевченко був виключений з фракції "Слуга народу", підтвердили і у самій політсилі - в офіційній заяві.

"Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів. Зібрані всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі", - вказали у "СН".

Що було раніше

Депутат фракції “Слуга народу” Євгеній Шевченко у квітні провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком. Після цього Євген Шевченко заявив, що очікує, що його виженуть з фракції. Перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко відповів: людей треба відпускати.

Це не перший візит "слуги народу" Шевченка до Мінська після президентських виборів 2020 року, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Лукашенком. 11 лютого 2021 року він оприлюднив фото з Мінська - з Всебілоруських народних зборів, які проводив Олександр Лукашенко. У Слузі народу тоді називали це приватним візитом. Також він вітав Олександра Лукашенка з "перемогою" на президентських виборах.

У Білорусі у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком, розпочалися протести. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. 

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

А от Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом.

Додамо, рішення фракції ухвалено на тлі того, як у Мінську затримано співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, якого зняли з рейсу Афіни — Вільнюс літака авіакомпанії Ryanair, що екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня нібито після отримання повідомлення про мінування. Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

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