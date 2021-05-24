Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа": коллега поздравил словами "с освобождением, Евгений"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Официально объявят об этом на следующей пленарной неделе в Верховной Раде. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.
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"Евгения Шевченко исключили из Слуги Народа. Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей", - сообщил Качура.
Детали
По словам Качуры, материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании.
"С освобождением, Евгений", - написал Качура.
То, что народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа", подтвердили и в самой политсиле - в официальной заявлении.
"Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале", - указали в "СН".
Что было ранее
Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в апреле провел личную встречу с Александром Лукашенко. После этого Евгений Шевченко заявил, что ожидает, что его выгонят из фракции. Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко ответил: людей надо отпускать.
Это не первый визит "слуги народа" Шевченко в Минск после президентских выборов 2020 года, победу на которых ЦИК страны признала за Лукашенко. 11 февраля 2021 года он обнародовал фото из Минска - со Всебелорусского народного собрания, которое проводил Александр Лукашенко. В "Слуге народа" тогда называли это частным визитом. Также он приветствовал Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах.
В Беларуси в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала Александром Лукашенко, начались протесты. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми.
Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.
Добавим, решение фракции принято на фоне того, как в Минске задержан соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого сняли с рейса Афины - Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в аэропорту Минска 23 мая якобы после получения сообщения о минировании. Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".