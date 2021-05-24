Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа": коллега поздравил словами "с освобождением, Евгений"

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 36638 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 76440 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 92237 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 254014 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 146036 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 417214 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 322147 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 217490 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 246102 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256133 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+15°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 20365 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 19574 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 19844 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33077 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18549 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 18709 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 33305 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 150694 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 254014 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 417214 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 16822 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 25362 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 54462 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 78268 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62953 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа": коллега поздравил словами "с освобождением, Евгений"

Киев • УНН

 • 49006 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Народного депутата Евгения Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Официально объявят об этом на следующей пленарной неделе в Верховной Раде. Об этом сообщил в Telegram-канале нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, передает УНН.

Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа": коллега поздравил словами "с освобождением, Евгений"

Цитата:

"Евгения Шевченко исключили из Слуги Народа. Секретариату фракции всё-таки удалось собрать необходимое количество подписей", - сообщил Качура.

Детали

По словам Качуры, материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании.

"С освобождением, Евгений", - написал Качура.

То, что народный депутат Украины Евгений Шевченко был исключен из фракции "Слуга народа", подтвердили и в самой политсиле - в официальной заявлении.

"Соответствующее решение принято большинством голосов. Собраны все необходимые подписи. Вскоре документы будут переданы руководству Верховной Рады для объявления в зале", - указали в "СН".

Что было ранее

Депутат фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в апреле провел личную встречу с Александром Лукашенко. После этого Евгений Шевченко заявил, что ожидает, что его выгонят из фракции. Первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко ответил: людей надо отпускать.

Это не первый визит "слуги народа" Шевченко в Минск после президентских выборов 2020 года, победу на которых ЦИК страны признала за Лукашенко. 11 февраля 2021 года он обнародовал фото из Минска - со Всебелорусского народного собрания, которое проводил Александр Лукашенко. В "Слуге народа" тогда называли это частным визитом. Также он приветствовал Александра Лукашенко с "победой" на президентских выборах.

В Беларуси в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала Александром Лукашенко, начались протесты. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.

Добавим, решение фракции принято на фоне того, как в Минске задержан соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого сняли с рейса Афины - Вильнюс самолета авиакомпании Ryanair, экстренно посаженного в аэропорту Минска 23 мая якобы после получения сообщения о минировании. Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84