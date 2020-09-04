Нардепа Гео Лероса викликали на допит до ДБР

“Не пройшло і трьох днів з моменту, як нашого клієнта — народного депутата України Гео Лероса виключили з фракції "Слуги народу“ у парламенті, як його уже викликають на допит до Державного бюро розслідувань в якості свідка, щодо обставин кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрите 25 серпня 2020 року.

Зазначається, що підставою стала ухвала Печерського районного суду за скаргою представника громадської організації “Рада ветеранів АТО”, що, проаналізувавши декларацію Гео Лероса, припустила, що депутат ухилився від сплати податків.

“Допит призначено на 8 вересня 2020 року на 10:00. Адвокати нашої компанії будуть супроводжувати народного депутата під час допиту”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, народного депутата Гео Лероса виключили із фракції “Слуга народу”.



Перед цим Гео Лерос розкритикував Президента України Володимира Зеленського за кадрову політику та невиконання виборчих обіцянок. Також раніше Лерос оприлюднював у Facebook відео, на яких нібито брат голови Офісу Президента проводить кілька розмов. Нардеп стверджував, що зазначені записи — це “докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно — заробляє на державі”. Своєю чергою, Єрмак назвав появу записів зі своїм братом “спланованою операцією”.