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Нардепа Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР

Киев • УНН

 • 17351 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Народного депутата Украины Гео Лероса вызывают на допрос в Государственное бюро расследований по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Facebook юридической компании, которая представляет его интересы.

Нардепа Гео Лероса вызвали на допрос в ГБР

"Не прошло и трех дней с момента, как нашего клиента - народного депутата Украины Гео Лероса, исключили из фракции "Слуги народа" в парламенте, как его уже вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, по обстоятельствам уголовного производства по ч. 1 ст . 212 УК Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что уголовное производство открыто 25 августа 2020 года.

Отмечается, что основанием стало постановление Печерского районного суда по жалобе представителя общественной организации "Совет ветеранов АТО", который, проанализировав декларацию Гео Лероса, предположил, что депутат уклонился от уплаты налогов.

"Допрос назначен на 8 сентября 2020 года на 10:00. Адвокаты нашей компании будут сопровождать народного депутата во время допроса", - отмечается в сообщении.

Напомним, народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа".

Перед этим Гео Лерос раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского за кадровую политику и невыполнение предвыборных обещаний. Также ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых якобы брат председателя Офиса Президента проводит несколько разговоров. Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно - зарабатывает на государстве". В свою очередь, Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".

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