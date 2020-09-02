У ВР оголосили про виключення Лероса із фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Народного депутата Гео Лероса виключили із політичної фракції "Слуга народу". Про це оголосив на засіданні ВРУ глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
"Повідомляю про виключення із депутатської фракції "Слуга народу" у ВРУ дев’ятого скликання народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - сказав Разумков.
Як повідомляв УНН раніше, народного депутата Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу" за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів.
Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. У даний час поліція встановлює причини займання.
Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких нібито брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.
Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно - заробляє на державі".
У свою чергу, Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".