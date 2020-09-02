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У ВР оголосили про виключення Лероса із фракції "Слуга народу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Народного депутата Гео Лероса виключили із політичної фракції "Слуга народу". Про це оголосив на засіданні ВРУ глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

У ВР оголосили про виключення Лероса із фракції "Слуга народу"

"Повідомляю про виключення із депутатської фракції "Слуга народу" у ВРУ дев’ятого скликання народного депутата України Лероса Гео Багратовича", - сказав Разумков.

Як повідомляв УНН раніше, народного депутата Гео Лероса виключили із фракції "Слуга народу" за результатами збору підписів більшістю голосів народних депутатів.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 серпня народний депутат з партії "Слуга народу" Гео Лерос повідомив, що йому підпалили автомобіль. У даний час поліція встановлює причини займання.

Додамо, що раніше Лерос оприлюднив у Facebook відео, на яких нібито брат голови Офісу президента проводить кілька розмов.

Нардеп стверджував, що зазначені записи - це "докази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку, ну і звичайно - заробляє на державі".

У свою чергу, Єрмак назвав появу записів зі своїм братом "спланованою операцією".

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