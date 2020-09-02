В ВР объявили об исключении Лероса из фракции "Слуга народа"

"Сообщаю об исключении из депутатской фракции "Слуга народа" в ВРУ девятого созыва народного депутата Украины Лероса Гео Багратовича", - сказал Разумков.

Как сообщал УНН ранее, народного депутата Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа" по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов.

Напомним, поздно вечером 28 августа народный депутат из партии "Слуга народа" Гео Лерос сообщил, что ему подожгли автомобиль. В настоящее время полиция устанавливает причины возгорания.

Добавим, что ранее Лерос обнародовал в Facebook видео, на которых якобы брат главы Офиса президента проводит несколько разговоров.

Нардеп утверждал, что указанные записи - это "доказательства, как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку, ну и конечно же - зарабатывает на государстве".

В свою очередь, Ермак назвал появление записей со своим братом "спланированной операцией".