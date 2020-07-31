Нардеп Суркіс ховає свій Maybach за "лівими" номерами — розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Кілька автомобілів Maybach, на яких їздять брати Ігор та Григорій Суркіси, мають несправжні номерні знаки. Про це свідчить розслідування журналістів "Радіо Свобода", передає УНН.
Так, журналісти дослідили, що один із автомобілів Maybach, на якому їздять Суркіси, має номерні знаки прикриття, які зареєстровані на інше авто – SsangYong. Ще один автомобіль Суркісів — броньований Maybach — має несправжні, незареєстровані на жодне авто номерні знаки.
Крім того, журналісти констатують, що Суркіси є системними порушниками правил дорожнього руху. Кортеж, яким користується один із братів - народний депутат Григорій Суркіс, об'їжджає затори зустрічними смугами руху, перетинаючи подвійну суцільну і рухаючись проти напрямку транспорту. Іноді - пішохідними зонами - тротуарами. І навіть на червоне світло світлофора.
Журналісти кажуть, що брати Суркіси – чи не єдині українські олігархи, які особисто їздять за кермом. Однак, пояснити "ліві" номерні знаки та свої системні порушення ПДР журналістам не захотіли.
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"Схеми" звернулись із запитом до депутата Григорія Суркіса з проханням повідомити, на яких підставах для відвідин МВС було використано оперативні номерні знаки і чому його кортеж регулярно порушує правила дорожнього руху.
На час публікації парламентар не відповів", - йдеться у розслідуванні.
Нагадаємо, Суркіс-старший задекларував 10 елітних автомобілів. А його Mercedes-Benz Maybach S650 2018 р. виявився найдорожчим серед авто усіх депутатів ВРУ.
Натомість, як писав УНН, обленерго Суркісів роками не платить за спожиту електроенергію, податки і заробітну плату співробітникам.