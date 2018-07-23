Нардеп стала жертвою крадіжки з автомобіля

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Народний депутат Наталія Веселова звернулася до поліції після того, як невідомі вкрали її сумку з авто, поки вона та водій автомобіля відволіклися на заміну пошкодженого колеса. Про це УНН повідомили у поліції.

Подія сталася в одному з сіл Полтавської області. Як розповіли у поліції, авто, в якому як пасажир їхала нардеп, потребувало заміни пошкодженого колеса. У той час, коли власник авто та Веселова відволіклися на заміну одного з задніх коліс, невідомі викрали з переднього пасажирського сидіння авто сумку нардепа.

У сумці були гроші (суму у поліції не назвали), банківські картки та особисті документи парламентаря, включаючи дипломатичний паспорт та посвідчення нардепа.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження (ст. 185 ККУ – крадіжка), триває розслідування.

Нагадаємо, в урядовому кварталі у Києві сталася ДТП за участю авто нардепа.

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