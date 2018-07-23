Нардеп стала жертвой кражи из автомобиля

Событие произошло в одном из сел Полтавской области. Как рассказали в полиции, автомобиль, в котором в качестве пассажира ехала нардеп, нуждалось в замене поврежденного колеса. В то время, когда владелец авто и Веселова отвлеклись на замену одного из задних колес, неизвестные похитили с переднего пассажирского сиденья авто сумку нардепа.

В сумке были деньги (сумму в полиции не назвали), банковские карточки и личные документы парламентария, включая дипломатический паспорт и удостоверение нардепа.

По данному факту начато уголовное производство (ст. 185 УК Украины - кража), проводится расследование.

Напомним, в правительственном квартале в Киеве произошло ДТП с участием авто нардепа.