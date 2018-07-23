Нардеп стала жертвой кражи из автомобиля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Народный депутат Наталья Веселова обратилась в полицию после того, как неизвестные украли ее сумку с авто, пока она и водитель автомобиля отвлеклись на замену поврежденного колеса. Об этом УНН сообщили в полиции.
Событие произошло в одном из сел Полтавской области. Как рассказали в полиции, автомобиль, в котором в качестве пассажира ехала нардеп, нуждалось в замене поврежденного колеса. В то время, когда владелец авто и Веселова отвлеклись на замену одного из задних колес, неизвестные похитили с переднего пассажирского сиденья авто сумку нардепа.
В сумке были деньги (сумму в полиции не назвали), банковские карточки и личные документы парламентария, включая дипломатический паспорт и удостоверение нардепа.
По данному факту начато уголовное производство (ст. 185 УК Украины - кража), проводится расследование.
Напомним, в правительственном квартале в Киеве произошло ДТП с участием авто нардепа.